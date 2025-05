Diretta gol Serie A | gli aggiornamenti LIVE della 38ª giornata – ricominciano i secondi tempi Fagioli rimette la viola in pari

Segui in diretta gli aggiornamenti della 38ª giornata di Serie A 2024-25! La lotta per la salvezza e la corsa al titolo sono all'apice, mentre tutte le squadre scendono in campo per un finale di stagione incandescente. La Fiorentina torna in parità grazie a una rete di Fagioli, mentre l'Atalanta si porta sul 2-0 contro il Parma con la doppietta di Maldini. Resta con noi per gli aggiornamenti LIVE!

Tutti gli aggiornamenti sulla 38ª giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli aggiornamenti da tutti i campi Tutte le squadra in campo per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2024-25. Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE. ATALANTA-PARMA 2-0 33? – GOL ATALANTA! Doppietta di Maldini! In un minuto l’ex Rossonero fa doppietta ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 38ª giornata – ricominciano i secondi tempi, Fagioli rimette la viola in pari

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio Live News: Serie A in campo per la Champions e la salvezza, Venezia in vantaggio; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 37^ giornata; Serie A, dove seguire Napoli-Cagliari e Inter-Como in diretta TV e streaming questa sera?; Napoli e Inter, le sfide scudetto si giocheranno venerdì. Salvezza e Europa si decidono domenica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 38ª giornata

Da calcionews24.com: Tutti gli aggiornamenti sulla 38ª giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli aggiornamenti da tutti i campi Tutte le squadra in campo per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2024-25. Di seg ...

Lazio-Lecce diretta, segui la partita di campionato: risultato e aggiornamenti

Scrive msn.com: Per andare in Champions League i biancocelesti devono vincere e sperare. I salentini invece si giocano la salvezza: tutto in tempo reale ...

LIVE – Serie A, 38ª giornata 2024/25: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta

Si legge su restodelcalcio.com: ROMA. Ritorna in campo oggi la Serie A. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del trentottesimo turno di ...

In Diretta: Torino vs Roma – Serie A 2025 | Partita Completa in Diretta Streaming