Diplomazia in camice bianco | come l’Italia cura il mondo in conflitto

L’Italia utilizza la diplomazia umanitaria, come i servizi sanitari in missione, per contribuire alla pace globale. Madre Teresa di Calcutta evidenziava l’importanza di costruire scuole e ospedali per conquistare l’amore del popolo. In un’epoca di conflitti e tensioni continue, l’assistenza sanitaria internazionale rappresenta un valore fondamentale, traducendo il battito del mondo e promuovendo solidarietà e pace attraverso azioni concrete di cura e umanità.

«Se volete l’amore del popolo costruitegli scuole e ospedali». Madre Teresa di Calcutta sapeva tradurre in parole il battito cardiaco del pianeta. La considerazione ha ancora più valore oggi, nella stagione delle guerre di ritorno e delle fibrillazioni permanenti, dove a pagare il prezzo maggiore dei conflitti sono i più deboli. Scuole e ospedali, istruzione e sanità, qualcosa che sfugge alla diplomazia dei governi ma non alla sensibilità e alla lungimiranza di chi indossa un camice. Nasce così la «diplomazia sanitaria» che vede in questi anni il nostro Paese all’avanguardia nel realizzare e gestire ospedali, centri di cura, cliniche universitarie, ambulatori nei luoghi più infiammati del mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Diplomazia in camice bianco: come l’Italia cura il mondo in conflitto

