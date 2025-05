Diodato Joan Thiele e Giorgio Poi accendono l’ultima giornata del MI AMI 2025 E il prossimo anno si spengono venti candeline

Il MI AMI 2025 si conclude tra musica e emozioni all’Idroscalo, con Diodato, Joan Thiele e Giorgio che accendono l’ultima giornata, mentre il prossimo anno si spegneranno venti candeline. La giornata si apre con Anna Carol e il suo soul caldo, seguita da Alice Phoebe Lou. Una mattinata di energia e poesia, pronta a lasciare il segno in un festival che ogni anno celebra musica e condivisione.

Si riparte sotto il sole all’Idroscalo per l’ultimo giro del MI AMI 2025. Sul palco Anna Carol apre la giornata con il suo cantautorato soul: voce calda, presenza elegante, il lago dietro e il pubblico che comincia a lasciarsi andare. Poi arriva Alice Phoebe Lou, cantautrice sudafricana, da sola con la sua chitarra e qualche synth. Set minimale, ma bastano pochi secondi per entrare nel suo mondo fatto di malinconia e luce. Poco dopo tocca a CMQMARTINA, che porta un’ondata di energia elettronica: bassi, parole dirette e voglia di ballare a casa dritta. Nel tardo pomeriggio tornano i Belize. Dopo due anni di silenzio si ripresentano con un disco nuovo che spazia tra urban, indie, elettronica e sperimentazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

