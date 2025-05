dimore storiche una domenica di visite gratuite

In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, domenica si potranno visitare gratuitamente quattro siti di rilievo della provincia di Forlì-Cesena, tra cui Casa Bertozzi Studio d’Arte a Forlimpopoli e Casa Moretti a Cesenatico. L’evento offre l’opportunità di scoprire luoghi legati a figure importanti locali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione. Dieci appuntamenti speciali permetteranno al pubblico di immergersi nella storia e nell’

In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in programma oggi, sarà possibile visitare gratuitamente quattro luoghi appartenenti a figure di grande spicco della provincia di Forlì-Cesena. Si tratta della Casa Bertozzi Studio d'Arte e Documentazione a Forlimpopoli, Casa Moretti a Cesenatico, Museo Casa Pascoli a San Mauro Pascoli e Villa Silvia Carducci a Cesena. Le quattro realtà, aderenti all'Associazione Nazionale Case della Memoria, apriranno infatti le porte per un appuntamento di grande interesse socio-culturale.