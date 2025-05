Dimesso dal Pronto soccorso con un antidolorifico 66enne torna a casa e muore

Un uomo di 66 anni, dimesso dal pronto soccorso dopo aver ricevuto un antidolorifico, è deceduto poco dopo aver lasciato l'ospedale della Fratta. Arrivato con forti dolori alla testa e diagnosticato con semplice cefalea, ha lasciato il nosocomio senza ulteriori controlli approfonditi, sollevando dubbi sulle modalità di gestione e sui rischi di sottovalutare sintomi potenzialmente gravi.

L'uomo si era rivolto all’ospedale della Fratta, lamentando forti dolori alla testa. Era stato dimesso nel giro di un paio d’ore con una diagnosi di cefalea 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Dimesso dal Pronto soccorso con un antidolorifico, 66enne torna a casa e muore

Approfondisci con questi articoli

Sanità Puglia, 40enne dimesso dal pronto soccorso con dolori al petto: torna a casa e muore

Un grave episodio scuote la sanità pugliese: un uomo di 40 anni, dimesso dal pronto soccorso con dolori al petto, muore poche ore dopo essere tornato a casa.

Ha male al petto ma viene dimesso dal pronto soccorso, Giuseppe muore poco dopo a 40 anni: aperta inchiesta

Giuseppe Greco, 40 anni, campione di pesca sportiva, è morto poco dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso di Lecce, nonostante avesse lamentato dolore al petto.

Trovato morto in casa, era stato dimesso dal pronto soccorso per un mal di testa

Un uomo di 66 anni di Cortona è stato trovato senza vita nella propria abitazione, adagiato sul divano.

Cosa riportano altre fonti

«Ho mal di testa», al pronto soccorso gli danno un antidolorifico e lo dimettono: l'uomo torna a casa e muore, aveva 66 anni

Si legge su msn.com: Era andato al pronto soccorso per un forte mal di testa, ma dopo pochi accertamenti era stato rimandato a casa. Nella notte, però, è morto.

Va al pronto soccorso per un forte mal di testa, viene dimesso: morto nella notte

Segnala msn.com: Il sessantenne di Cortona trovato deceduto in casa dall’amico. L’accusa è di omicidio colposo: gli era stato prescritto un antidolorifico ...

Trovato morto in casa, era stato dimesso dal pronto soccorso per un mal di testa

Lo riporta arezzonotizie.it: E' stato trovato senza vita nella propria abitazione. Era adagiato sul divano. Poche ore prima pare fosse stato in ospedale, alla Fratta, per un forte mal di testa, ma sarebbe stato dimesso con una di ...

?? ???? ???????????? - ?????????????? ???? ?????????????????? ??????????????