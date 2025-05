DigithON call for ideas per startup | candidature fino al 30 giugno

DigithON 2025 torna con entusiasmo: dal 11 al 13 settembre a Bisceglie, l'evento tech dell’anno riunirà 100 startup, 48 ore di pitch e 3 giorni di networking e formazione. La call for ideas è già aperta con candidature fino al 30 giugno. Non perdere l’opportunità di presentare la tua startup e vivere un’esperienza unica nel mondo dell’innovazione!

DigithON 2025 è pronta a ripartire: dall’11 al 13 settembre prossimi le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (BT) ospiteranno l’evento tech più atteso dell’anno, con 100 startup, 48 ore no-stop di pitch, 3 giorni di networking, formazione e visione. La call for ideas è già stata aperta. Inventors, innovatori e startup hanno tempo fino al 30 giugno per candidare i propri progetti su digithon.it per entrare nella short list dei 100 finalisti che si sfideranno a colpi di pitch davanti a investitori, incubatori e big player del settore. Dal 2016 DigithON ha costruito un ecosistema solido e visionario, con oltre 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

