Digitalizzare i cantieri Per controllare i costi basta una Mela Works

Nel settore delle costruzioni, spesso si resiste all’innovazione. Tuttavia, nel 2020, tre ingegneri hanno lanciato "Mela Works", una piattaforma digitale per digitalizzare i cantieri e monitorare i costi. Questa soluzione rende più semplice gestire i progetti, migliorando efficienza e controllo, e rappresenta un passo importante verso l’innovazione nel settore edilizio, tradizionalmente poco incline alla digitalizzazione.

Il settore delle costruzioni è spesso annoverato tra quelli più resistenti all’innovazione e alla digitalizzazione. Certo, le tecnologie edili cambiano nel tempo, ma la modalità di gestione tende a rimanere la stessa. Nel 2020, però, un gruppo di tre ingegneri decide di cambiare le cose, sviluppando un’applicazione che semplifica la redazione della reportistica di cantiere e l’elaborazione dei dati che ne derivano. Mela Works, la start-up fondata a Milano da Riccardo Chiarelli, Francesco Putignano ed Emanuele Zamponi, oggi conta collaborazioni con oltre mille aziende e circa venticinque dipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Digitalizzare i cantieri . Per controllare i costi basta una Mela (Works)

