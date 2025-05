Dieci giorni senza Denisa | dall’allarme alle ricerche è mcorsa contro il tempo Occhi puntati sulla madre

Sono passati dieci giorni dalla scomparsa di Maria Denisa Adas, escort romena di 30 anni, con telefono spento e auto abbandonata. La polizia e la famiglia sono in fibrillazione, concentrando le ricerche e l'attenzione sulla madre. La sparizione, avvenuta nel residence “Ferrucci” di Prato, ha suscitato inquietudine, mentre gli investigatori cercano di chiarire le ragioni e le circostanze di questa misteriosa fuga.

Prato, 25 maggio 2025 – Sono passati dieci giorni da quando Maria Denisa Adas, la trentenne romena, escort di professione, si è volatilizzata dal residence “Ferrucci”. I telefoni muti, l’auto abbandonata nel parcheggio con i documenti dentro, le valigie sparite, le chiavi lasciate infilate dall’interno nella toppa della porta della stanza numero 101 del residence. Denisa, chi è quell’avvocato “ossessionato”. Piste sbagliate o verità nascoste? Nessun rumore, nessuna richiesta di aiuto o grido nonostante la zona di via Ferrucci sia molto frequentata e abitata, nessuna scena del crimine: la stanza è intatta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci giorni senza Denisa: dall’allarme alle ricerche, è mcorsa contro il tempo. Occhi puntati sulla madre

