Dieci feriti a Kiev allarme antiaereo in tutta l' Ucraina

Un massiccio attacco russo su Kiev ha causato almeno dieci feriti, secondo il sindaco Vitali Klitschko. Le esplosioni hanno coinvolto anche Odessa, Dnipro, Mykolaiv, Sumy, Konotop e Kharkiv, con l’allarme antiaereo attivo in tutta l’Ucraina. La situazione resta critica, con segnalazioni di esplosioni e allarmi in diverse città, evidenziando la escalation del conflitto.

E' di almeno dieci feriti il bilancio del massiccio attacco russo di stanotte su Kiev, afferma il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko citato dai media locali. Esplosioni sono state segnalate nelle ultime ore anche a Odessa, Dnipro, Mykolaiv, Sumy, Konotop e Kharkiv. L'allarme antiaereo è scattato per tutte le regioni dell'Ucraina.

