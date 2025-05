Dibiesse U 21 a Torino sognando Cesena Gatto | Dimostriamo che i piccoli possono fare grandi cose

Oggi pomeriggio, alle 15.30, la Dibiesse Miane sfiderà la Top Five di Torino in un incontro cruciale per il triangolare A della fase nazionale Under 21. Con il sogno di raggiungere la finale Scudetto a soli 40' di distanza, i biancoverdi dimostrano che anche i piccoli possono compiere grandi imprese. La scorsa settimana hanno già mostrato il loro valore, e oggi è il momento di confermarsi.

40' da un sogno chiamato finale Scudetto. Oggi pomeriggio, alle 15.30, la Dibiesse Miane farà visita alla Top Five di Torino per l'ultima giornata decisiva del triangolare A, valido come primo turno della fase nazionale Under 21. I biancoverdi, che la scorsa settimana hanno avuto la meglio degli...

