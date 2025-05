Dibattito sulla sicurezza Tenti parla da candidato | Un tavolo per l’inclusione ma serve il Daspo urbano

Tenti, candidato, propone un dibattito sulla sicurezza, includendo un tavolo di inclusione con Comune, datori di lavoro, forze dell’ordine e associazioni, puntando su formazione e lavoro. Suggerisce aumentare agenti di polizia locale, anche a piedi e nelle frazioni, migliorare l’illuminazione, la raccolta rifiuti e installare videosorveglianza. È necessaria anche l’aggiornamento del regolamento per garantire sicurezza e inclusione, e si propone l’introduzione del Daspo urbano.

