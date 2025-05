Diamond League Nadia Battocletti realizza record italiano nei 3000

Nadia Battocletti ha fatto storia a Rabat, stabilendo un nuovo record italiano nei 3000 metri con un tempo di 8'26"27. Superando il suo precedente primato indoor e il record outdoor di Roberta Brunet, ha conquistato il secondo posto nella Diamond League, dietro alla keniana Chebet. L'argento olimpico dei 10.000 metri di Parigi continua a dimostrare il suo straordinario talento e determinazione.

Nadia Battocletti ha realizzato il primato italiano dei 3000 metri a Rabat con 8'26?27 (superato il suo 8'30?82 indoor e l'8'35?65 di Roberta Brunet all'aperto) chiudendo seconda in Diamond League alle spalle della keniana Chebet (8'11?56). L'argento olimpico dei 10.000 di Parigi è semplicemente regale, deve lasciare strada soltanto alla due volte campionessa olimpica Beatrice Chebet (Kenya) che firma la seconda prestazione della storia. Sceglie un avvio cauto, la trentina delle Fiamme Azzurre, quattro ori europei al collo, mentre davanti 'picchiano' duro sin da subito (primo chilometro 2'44?47 per la pacer Nanyondo)

