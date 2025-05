Di Gregorio a DAZN | Contentissimo del mio percorso posso e devo migliorare Sono orgoglioso di questa squadra Sul Mondiale per Club

Michele Di Gregorio, portiere del Venezia, esprime la sua soddisfazione per il percorso fin qui svolto e la determinazione a migliorarsi. Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Juventus, ha sottolineato l'orgoglio per la propria squadra e le sue ambizioni, mirando al mondiale per club. Ecco le sue parole piĂą significative nel post-partita.

PAROLE – «Sono orgoglioso di questa squadra e di questi ragazzi. Si è visto come abbiamo festeggiato alla fine, tutti volevamo raggiungere questo obiettivo e ci siamo riusciti. Abbiamo lottato, senza mollare e abbiamo reagito. Questa sera è stata una grande partita perchĂ© non era semplice fare risultato soprattutto dopo essere andati sotto»

