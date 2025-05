Di Francesco in lacrime dopo la retrocessione in B | “Per la seconda volta mi succede all’ultima giornata”

Dopo un'intensa partita con la Juventus, il Venezia retrocede per la seconda volta consecutiva in Serie B, lasciando Eusebio Di Francesco visibilmente sconvolto. Tra le lacrime, l'allenatore ha esclamato: “Per la seconda volta mi succede all’ultima giornata”, evidenziando il dramma di una stagione segnata da difficoltà . La delusione è palpabile, mentre il club è costretto a riflettere sul futuro. Continua a leggere...

