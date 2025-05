Di Francesco in lacrime dopo la retrocessione | “È la seconda volta che succede all’ultima giornata”

Dopo una stagione travagliata, il Venezia retrocede nuovamente in Serie B, segnando per l'allenatore Eusebio Di Francesco la seconda retrocessione consecutiva. Al termine della drammatica partita contro la Juventus, l'emozione ha avuto il sopravvento, portando Di Francesco alle lacrime. Un momento di grande delusione, che evidenzia le difficoltà affrontate dal club e la fragilità del calcio, dove l'esito finale può cambiare in un attimo.

Il Venezia torna in Serie B. Per Eusebio Di Francesco è la seconda retrocessione consecutiva. Al termine dell'incontro con la Juventus l'allenatore è scoppiato in lacrime... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Di Francesco in lacrime dopo la retrocessione: “È la seconda volta che succede all’ultima giornata”

