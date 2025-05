Derby RivieraBanca-Unieuro | Sfida Cruciale al Flaminio per la Semifinale Playoff

Il derby RivieraBanca-Unieuro al Flaminio è una sfida decisiva per la semifinale playoff, con grande entusiasmo e file al botteghino. Il calore del pubblico e l’importanza dell’incontro rappresentano un momento cruciale, poiché in 40 minuti si definiranno le chance di accesso alla finale. Tra ex e atmosfere di festa, questa partita rivela chi è favorito a passare il turno, simbolo di un intenso universo sportivo che coinvolge tifosi e giocatori.

Il derby, gli ex, le file al botteghino. Il calore del Flaminio e l’importanza data dalla semifinale playoff. C’è un universo intorno a RivieraBanca-Unieuro ma c’è, soprattutto, una sfida di 40 minuti che dovrà fornire le prime risposte su chi è favorito ad andare in finale. "Questo derby è una festa dello sport – dice Sandro Dell’Agnello –. Un sano campanilismo. Detto questo, siamo contenti di avere l’eventuale bella in casa. Il Flaminio per noi è molto importante e ci dà sempre una grandissima mano". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Derby RivieraBanca-Unieuro: Sfida Cruciale al Flaminio per la Semifinale Playoff

