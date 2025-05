Delusione Gattuso | l’Hajduk Spalato perde il campionato all'ultima giornata

All'Hajduk Spalato non è bastato un successo nell'ultima giornata per conquistare il campionato croato. La squadra di Gennaro Gattuso, dopo una stagione intensa e combattuta, si è vista sfuggire il titolo all'ultimo respiro, lasciando un pesante senso di delusione tra i tifosi. La formazione, che aveva puntato tutto sulla vittoria finale, dovrà ora fare i conti con un finale amaro e riflettere su come ripartire da questo passo falso.

Gennaro Gattuso e l’Hajduk Spalato sembrano ormai destinati a separarsi, con un rapporto giunto al capolinea.

In casa Hajduk Spalato si respira un'aria di addio: alla vigilia della sfida contro il Rijeka, Rino Gattuso, ex Milan, ha annunciato la sua separazione dal club.

In un finale al cardiopalma, il campionato di Croazia ha riservato sorprese fino all'ultima giornata.

