Il delitto di Garlasco continua a scuotere l'opinione pubblica, con nuove rivelazioni che si preannunciano nei prossimi giorni. L'inviato delle Iene sottolinea l'importanza di lasciare spazio alla procura, che ha accesso a dettagli cruciali. Mentre le indagini sul brutale omicidio di Chiara Poggi proseguono, la verità sembra più vicina, ma il mistero di questo caso irrisolto persiste, alimentando interrogativi e speculazioni.

Saranno giorni roventi per le indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi e a breve usciranno altre situazioni che tracceranno la strada Un caso che non finisce mai. Ma da qualche settimana c’è sicuramente meno ombra rispetto a quanta ce ne era prima. Adesso si sta cercando in qualche modo, e sempre tramite le prove che si stanno raccogliendo, di posizionare Andrea Sempio ma anche eventuali complici all’interno della villetta di casa Poggi in quel maledetto 13 agosto 2007. Delitto Garlasco, inviato Iene: “Lasciamo lavorare la Procura, loro sanno ogni cosa.” (Ansa Foto) Cityrumors.it “La Procura di Pavia è guidata da un magistrato che sa quello che deve fare e come farlo, questa indagine che si sta portando avanti ha la fortuna di avere persone capaci e competenti nel posto e nel momento giusto, credo che sappiamo bene dove andare a parare e come farlo, basta solo aspettare e vedere”, le parole di Alessandro De Giuseppe, l’inviato delle Iene che col super-testimone ha dato una bella mano alla Procura e all’indirizzo delle indagini... 🔗 Leggi su Cityrumors.it