Delitto di Garlasco sparisce il campione di intonaco con l' impronta del palmo della mano attribuita a Sempio

Nel delitto di Garlasco, il campione di intonaco con l’impronta palmare attribuita a Semproni è scomparso misteriosamente. La grafia del reperto non è stata rintracciata negli archivi della Procura di Pavia né nei database dei Carabinieri del Ris di Parma, sollevando dubbi sulla sua effettiva esistenza e sulla corretta gestione delle prove. Un enigma che alimenta ancora di più il mistero attorno a questo caso che ha sconvolto l’Italia.

Non sarebbe stato trovato negli archivi della Procura di Pavia e neanche in quelli dei carabinieri del Ris di Parma 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, sparisce il campione di intonaco con l'impronta del palmo della mano attribuita a Sempio

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Garlasco, sparisce il campione d’intonaco sull’impronta 33 che poteva incastrare Andrea Sempio

A Garlasco scompare il campione di intonaco sull'impronta 33, che poteva incastrare Andrea Sempio. I legali di Alberto Stasi preannunciano di depositare una consulenza sulla traccia, per verificare tracce biologiche di Sempio.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto

All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa Sempio. Un martello trovato nel canale. LIVE

Nuove perquisizioni nel caso del delitto di Garlasco, dove un martello è stato rinvenuto in un canale.

Cosa riportano altre fonti

Delitto di Garlasco, sparisce il campione di intonaco con l'impronta del palmo della mano attribuita a Sempio

Scrive msn.com: Non sarebbe stato trovato negli archivi della Procura di Pavia e neanche in quelli dei carabinieri del Ris di Parma ...

Garlasco, sparisce il campione d’intonaco sull'impronta 33 che poteva incastrare Andrea Sempio

Riporta informazione.it: Il reperto non è disponibile né negli archivi della procura di Pavia e nemmeno in quello dei Ris di Parma. Ma forse l'altra impronta, quella 10, incompleta, può rivelare sorprese Come anticipato ieri ...

Caso di Garlasco, è giallo sull'impronta 33: il reperto non si trova negli archivi

Segnala msn.com: Essendoci stata una condanna definitiva, è probabile che si sia proceduto alla distruzione del reperto, che al momento non si trova negli archivi della procura e dei Ris ...