Delitto di Garlasco l' ex comandante del Ris di Parma | Sono emersi elementi nuovi che hanno un certo grado di verosimiglianza

Ha guidato il Ris di Parma per 15 anni, lavorando su migliaia di casi. Il generale Giampietro Lago, da tre mesi in congedo, è stato anche consulente della procura nel processo d'appello bis con imputato Alberto Stasi, poi condannato a 16 anni. Lo abbiamo incontrato a Bassano del Grappa, dove oggi vive. Alla domanda "È possibile secondo lei che per l'omicidio di Chiara Poggi ci sia in carcere un innocente?", Lago risponde: "Che sia possibile questo vale per questo condannato come per altri". L'indagine su Andrea Sempio, per Lago, non scagiona Alberto Stasi. Ulteriori accertamenti sono però necessari... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it