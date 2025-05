Del Toro risponde a tutti gli attacchi | pagherà la terza settimana? Ayuso non convince

Isaac Del Toro continua a impressionare nel Giro d’Italia 2025, rispondendo con determinazione a ogni attacco degli avversari. La seconda settimana si è conclusa con il messicano al comando della classifica generale, consolidando il suo status di favorito. Nel frattempo, Ayuso non riesce a convincere e i pronostici per la terza settimana si fanno sempre più interessanti. Del Toro è pronto a difendere la sua maglia con grinta.

Si è conclusa anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2025 e finora a dettare legge in classifica generale è stato senza alcun dubbio Isaac Del Toro, che si è preso il ruolo di principale favorito per la vittoria finale. Il messicano sta mostrando una condizione eccezionale e anche nella tappa odierna ha gestito ogni situazione possibilmente pericolosa con una supremazia evidente. Del Toro si è preso la maglia rosa nella tappa con arrivo a Siena e da quel momento non ha più lasciato il simbolo del primato. Ha resistito a cronometro e poi in questa settimana ha saputo guadagnare secondi ogni volta che gli era possibile tra sprint intermedio e abbuoni al traguardo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Del Toro risponde a tutti gli attacchi: pagherà la terza settimana? Ayuso non convince

