Del Piero dà speranza alla Juve e stuzzica l’Inter | È facile che i nerazzurri vinca la Champions? No è più facile che i bianconeri facciano questo…

Del Piero, icona della Juventus, ha espresso la sua opinione sul percorso delle due rivali italiane in Champions League. Mentre i nerazzurri sembrano favoriti per la vittoria finale, Del Piero non esita a stuzzicare l’Inter, affermando che i bianconeri possono sorprendere. La sfida si fa accesa e le sue parole alimentano la rivalità tra le due squadre. Ma chi avrà realmente la meglio?

Del Piero non ha dubbi sulle possibilità che hanno Inter e Juventus rispetto al proprio percorso in Champions League: ecco le sue impressioni. È più facile che l' Inter vinca la Champions League o che la Ferrari torni alla vittoria? È stata questa la domanda che i giornalisti di Sky Sport al seguito del GP di Monaco di Formula 1 hanno fatto ad Alessandro Del Piero. La risposta dell'ex capitano della Juve, però, favorisce un'altra possibilità: che la Vecchia Signora si qualifichi per l'Europa che conta. Ecco le sue parole PAROLE – « Più facile che la Juve vada in Champions. Per l'Inter è un sogno...

