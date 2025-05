Del Piero ammette | Inter? Quando arrivi in fondo alle competizioni e non vinci alla fine…

Alessandro Del Piero ha condiviso le sue considerazioni sulla stagione dell'Inter allenata da Simone Inzaghi, durante un'intervista con Sky Sport al Gran Premio di Monaco. L'ex calciatore ha messo in evidenza le difficoltà dei nerazzurri: "Quando arrivi in fondo alle competizioni e non vinci, è davvero deludente". Le sue parole riflettono la pressione e le aspettative che gravano su una squadra ambiziosa come quella interista.

Del Piero si è espresso sulla stagione dell'Inter di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni sulla stagione dei nerazzurri. Intervistato da Sky Sport davanti al box Ferrari di Lewis Hamilton, dopo il Gran Premio di Monaco, Alessandro Del Piero ha ovviamente fatto una deviazione dai motori al calcio, parlando così della possibilità dell ' Inter di laurearsi campione d'Europa nella finale di Champions contro il PSG: «Sarebbe un sogno, in una finale a volte sono racchiusi tanti anni di carriera, non solo una stagione – le parole del leggendario attaccante della Juventus -. Quando arrivi in fondo a tutte le competizioni, non si può certo parlare di una stagione fallimentaria...

Del Piero non ha dubbi: «Per l'Inter non sarà mai una stagione fallimentare! Quando arrivi in fondo a tutte le competizioni…»

Del Piero esprime la sua opinione sulla stagione dell'Inter, sottolineando che raggiungere le fasi finali di tutte le competizioni è garanzia di successo.

Marco Tronchetti Provera, vicepresidente di Pirelli e appassionato tifoso dell'Inter, ha rivelato le sue emozioni durante la sfida contro il Barcellona, confessando di essere stato così disperato sul punteggio di 2-3 da decidere di lasciare il luogo.

Mateo Retegui, attaccante dell'Atalanta, ha rivelato in un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A quali sono per lui i difensori più forti del campionato.

Dagli studi di Sky Sport l'ex bandiera della Juventus e della nazionale italiana, Alessandro Del Piero, ha commentato la partita pareggiata per 2-2 dall'Inter ... se arrivi in semifinale, secondo ...

Lautaro non si nasconde: "Scudetto o Champions? Vogliamo tutto". Del Piero apprezza le parole del nerazzurro e le usa per una riflessione più generale: "Lautaro fa bene. E' giusto dire ...

La nostalgia della Champions, i complimenti a Milan, le stoccate all Inter, la volontà di chiudere i conti con il passato e di pensare solo al futuro. Alessandro Del Piero è di buon umore al ...

