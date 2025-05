Debiti fuori bilancio maggioranza alla prova dell' aula dopo le tensioni post sfiducia

Debiti fuori bilancio e tensioni post sfiducia mettono alla prova la maggioranza in aula. Il presidente del consiglio comunale di Aversa, Giovanni Innocenti, ha convocato l'assise cittadina per giovedì 29 maggio 2025, con eventuale seconda convocazione venerdì. Tra le questioni all'ordine del giorno figurano mozioni, interrogazioni e il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una recente sentenza, investendo la stabilità politica della giunta.

Il presidente del consiglio comunale di Aversa, Giovanni Innocenti, ha convocato l'assise cittadina per giovedì 29 maggio 2025 (in seconda convocazione venerdì). All'ordine del giorno oltre alle mozioni ed interrogazioni anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio per una sentenza...

