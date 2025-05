De Laurentiis sta corteggiando Allegri serve un grande nome | per lui 6 milioni più bonus Gazzetta

De Laurentiis sta corteggiando Allegri come nuovo allenatore del Napoli, offrendo 6 milioni di euro più bonus, secondo la Gazzetta. Il presidente azzurro vuole un grande nome e si è preparato con anticipo, evitando sorprese come con Spalletti. Allegri è in cima alla lista e rappresenta la scelta ideale per rilanciare il club. La trattativa è in fase avanzata e il rapporto tra le parti si sta consolidando.

De Laurentiis sta corteggiando Allegri, serve un grande nome: per lui 6 milioni più bonus (Gazzetta) Aurelio De Laurentiis non ripeterà commesso con Spalletti, quando si ritrovò spiazzato dall'addio dell'attuale ct della Nazionale. Stavolta si è cautelato per tempo. E il nome è Massimiliano Allegri altro vincente che tra Milan e Juventus ha vinto sei scudetti oltre ad aver giocato due finali di Champions. Scrive la Gazzetta con Vincenzo D'Angelo: I segnali arrivati da Conte negli ultimi mesi hanno spinto Aurelio a cautelarsi.

