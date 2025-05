De Laurentiis a Napoli come Davide contro Golia | così ha aperto un ciclo

De Laurentiis a Napoli ha aperto un ciclo vincente, simile a Davide contro Golia, conquistando il 4° scudetto, simbolo del suo successo. Nonostante la stretta congiuntura economica e la mancanza delle risorse delle big, il presidente ha dimostrato determinazione nel portare il Napoli tra le grandi del calcio, confermando la forza di una gestione capace di sfide e trionfi.

Il 4° scudetto della storia del Napoli è la certificazione del successo di Aurelio De Laurentiis: un Davide che ha sempre lottato contro i Golia del campionato. Un presidente che, pur non avendo la forza economica di Juve, Inter e Milan, è riuscito a portare i partenopei nell’Olimpo del calcio nazionale (oltre ai 4 titoli tricolori, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana) e internazionale (una semifinale di E-League e un quarto di finale di Champions, due anni fa). Una società fallita nel 2004 è tornata ai fasti di un tempo, grazie alle intuizioni di un dirigente che alcuni definiscono antipatico, ma che vince e continua a farlo, grazie alle sue giuste intuizioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - De Laurentiis a Napoli come Davide contro Golia: così ha aperto un ciclo

