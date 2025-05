De Laurentiis a Conte | "Non andrai mica alla Juventus?" Il Napoli si cautela con Allegri | pronto il contratto

Durante una cena tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, si è discusso del futuro dell'allenatore: “Mica andrai alla Juventus?” L’ Napoli, nel frattempo, si tutela preparando un contratto con Massimiliano Allegri, blindando così il proprio reparto tecnico e accentuando il clima di incertezza e opportunità nel calcio italiano.

Antonio Conte a cena con Aurelio De Laurentiis: `Mica andrai alla Juventus? Nel frattempo il Napoli si cautela: pronto il contratto per Massimiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

