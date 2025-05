De Felice Intesa Sanpaolo | Dazi di Trump no ordine esecutivo ma minaccia per ottenere una posizione negoziale; Europa deve rispondere con le stesse armi

Gregorio De Felice, Head of Research e Chief Economist di Intesa Sanpaolo, analizza le recenti minacce dei dazi di Trump e il loro impatto sulle relazioni commerciali con l'Europa. In un'intervista esclusiva a Il Giornale d'Italia, De Felice sottolinea l'importanza di tutelare gli interessi europei, suggerendo strategie mirate su prodotti tecnologici e servizi finanziari per contrastare le manovre dei colossi come Amazon e Apple.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Gregorio De Felice, Head of Research e Chief Economist di Intesa Sanpaolo: "Tutelare i nostri interessi intervenendo su prodotti tecnologici e servizi finanziari offerti da Colossi come Amazon, Mera, Apple" Gregorio De Felice, Head of Research e Chief Econ... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - De Felice (Intesa Sanpaolo): "Dazi di Trump no ordine esecutivo ma minaccia per ottenere una posizione negoziale; Europa deve rispondere con le stesse armi”

