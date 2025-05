De Bruyne ha trovato casa a Napoli in settimana gli avvocati in città per l’acquisto della villa Di Marzio

Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli e le trattative per il suo trasferimento sono in fase finale. Gli avvocati sono in città per definire i dettagli dell'acquisto della villa di Marzio, mentre l'accordo economico necessita ancora di alcune limature. Secondo Gianluca Di Marzio, l'affare tra De Bruyne e il Napoli è prossimo alla conclusione, con i dettagli finali da sistemare prima dell'annuncio ufficiale.

Gianluca Di Marzio scrive che l'affare tra De Bruyne e il Napoli è ai dettagli finali: il calciatore ha già trovato casa in città. Scrive Gianluca Di Marzio: Il Napoli è ai dettagli per l'arrivo di Kevin De Bruyne con i suoi avvocati che sono a lavoro per limare gli ultimi aspetti legati al suo trasferimento. Resta anche da limare l'accordo economico tra le parti. Il centrocampista belga, come raccontato nella giornata di ieri,23 maggio, ha scelto Napoli ed è felicissimo di questa nuova avventura.

