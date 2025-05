De Bruyne al Napoli l’annuncio di De Laurentiis | ultim’ora sulla super trattativa

Il presidente de Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni importanti sull'imminente arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, in un'ultim'ora ricca di tensione. Dopo il trionfo dello scudetto, i tifosi seguono con attenzione questa super trattativa, che potrebbe portare il centrocampista belga del Manchester City a vestire la maglia azzurra. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa emozionante operazione di mercato.

Il presidente ha rilasciato importantissime dichiarazioni sull’arrivo del centrocampista belga del Manchester City: l’ultim’ora sulla trattativa L’affare che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Napoli dopo la vittoria del quarto scudetto. Kevin De Bruyne potrebbe realmente vestire la maglia azzurra, ma non più quella del Manchester City. Il centrocampista belga saluterà in giornata il club che lo ha visto esplodere e diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. L’ultimo atto prima di un addio già sicuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne al Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: ultim’ora sulla super trattativa

Altre letture consigliate

De Bruyne-Napoli, ultim’ora da sogno: l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Ultim'ora da Gianluca Di Marzio accende le speranze dei tifosi del Napoli: Kevin De Bruyne potrebbe vestire la maglia azzurra.

David e De Bruyne al Napoli, arriva il sorpasso decisivo? L’annuncio

Il Napoli si prepara a un clamoroso doppio colpo con l'arrivo di Jonathan David e Kevin De Bruyne. Mentre la squadra lotta per lo Scudetto, i sogni di calciomercato si fanno sempre più concreti, grazie a un annuncio che potrebbe segnare un sorpasso decisivo nelle trattative.

Mertens: “De Bruyne al Napoli?” La reazione dell’ex azzurro è incredibile, poi l’annuncio sul futuro di Lukaku

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, ha recentemente rivelato dettagli importanti sul suo legame con il club e sulla reazione all’approdo di De Bruyne al Napoli.

Se ne parla anche su altri siti

De Bruyne al Napoli, annuncio clamoroso: fissate visite mediche

Segnala informazione.it: Kevin De Bruyne sempre più vicino al Napoli: arriva l’annuncio clamoroso su visite mediche e contratto Arrivano importantissime novità sul futuro di Kevin De Bruyne e sul negoziato con il Napoli. Il c ...

De Bruyne sta già prendendo casa a Napoli, affare a un passo: i dettagli della proposta di De Laurentiis

fanpage.it scrive: Kevin De Bruyne sarebbe a un passo dal Napoli, il belga avrebbe anche già trovato casa a Napoli. La proposta milionaria di De Laurentiis per un contratto triennale.

De Bruyne-Napoli, Il Mattino annuncia - Accordo a portata di mano: contratto biennale, fumata bianca vicina

msn.com scrive: Calciomercato Napoli - Il primo acquisto per la stagione 2025/26 può essere Kevin De Bruyne. La trattativa per il centrocampista belga, che andrà in scadenza contrattuale con il Manchester City il pro ...