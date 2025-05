Dazi | von der Leyen sente Trump Ue pronta a colloqui rapidi

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha annunciato di aver avuto una conversazione positiva con il presidente statunitense Donald Trump. In un contesto di relazioni commerciali cruciali, ha affermato che l'Unione Europea è pronta a intraprendere colloqui rapidi, sottolineando l'importanza delle interazioni economiche tra le due sponde dell'Atlantico.

Milano, 25 mag. (LaPresse) – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha riferito di avere avuto una telefonata con il presidente Usa, Donald Trump. “Buona chiamata con Trump. L’Ue e gli Usa condividono le relazioni commerciali più importanti e strette al mondo. L’Europa è pronta a portare avanti i negoziati in modo rapido e deciso. Per raggiungere un buon accordo, avremo bisogno di tempo fino al 9 luglio”, ha scritto von der Leyen su X... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: von der Leyen sente Trump, Ue pronta a colloqui rapidi

