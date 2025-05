Dazi von der Leyen sente Trump | Pronti a colloqui ma serve ancora tempo

Ursula von der Leyen e Donald Trump si sono confrontati oggi sui dazi Usa contro l'Ue, in un dialogo che evidenzia la necessità di ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Le discussioni sono particolarmente rilevanti dopo le recenti minacce di Trump di applicare tariffe al 50% a partire dal 1° giugno, anticipando così la scadenza inizialmente prevista per il 9 luglio.

(Adnkronos) – Dazi Usa contro l'Ue al centro del colloquio di oggi tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, telefonata arrivata a pochi giorni dalle minacce del tycoon di rendere effettive le tariffe al 50% a partire dal 1° giugno e non più dal 9 luglio, come da scadenza della pausa di 90 giorni .

