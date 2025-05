Dazi perché l’Ue usa il bazooka con Trump e ora è quasi priva di mezzi di ritorsione

L’Unione Europea, dopo aver adottato misure aggressive contro gli Stati Uniti con il "bazooka" durante l’era Trump, si trova ora quasi senza mezzi di ritorsione. Le tariffe, congelate sul 6,5% dell’export americano, sono state ridotte al minimo, mentre il timore di colpire le Big Tech si intreccia con l’incertezza di una possibile riapertura della guerra commerciale, rischiando di minare gli sforzi di stabilità commerciale globale.

Tariffe (congelate) solo sul 6,5% dell’export Usa e bazooka «scarico»: i timori di colpire le Big Tech nel momento in cui la Casa Bianca si dichiara pronta a interrompere la tregua e riaprire la guerra commerciale 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, perché l’Ue usa il bazooka con Trump (e ora è quasi priva di mezzi di ritorsione)

Dazi USA: impatto negativo sul Pil degli Stati Uniti e dell'UE entro il 2027

Le recenti simulazioni sull'impatto dei dazi statunitensi rivelano un possibile rallentamento della crescita economica.

Usa, intesa con la Cina sui dazi. Ma è guerra sui farmaci con l'Ue: "Più cattiva di Pechino" | La stagione delle turbo-tariffe è già finita?

Intesa sui dazi tra Usa e Cina, ma la battaglia sui farmaci con l'Unione Europea si intensifica, con Pechino che si mostra meno aggressiva.

Dazi, tregua tra Usa e Cina per 90 giorni. Trump: “Ue più cattiva di Pechino”

Una nuova fase nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina: le due superpotenze annunciano una tregua di 90 giorni, sospendendo alcune misure tariffarie.

