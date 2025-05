Dazi negoziati in panne Bruxelles dimostra di essere un danno

I negoziati sui dazi sono falliti, evidenziando i danni di Bruxelles. Il dialogo tra Casa Bianca e Commissione è ostacolato dalle divergenze di interessi nazionali. La Brexit rappresenta un'opportunità per Starmer. La situazione resta complessa e incerta, con tensioni crescenti tra le parti e un futuro politico ancora da definire.

Il dialogo fra Casa Bianca e Commissione è impossibile perché ogni nazione ha interessi diversi. Brexit è la fortuna di Starmer. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dazi, negoziati in panne. Bruxelles dimostra di essere un danno

