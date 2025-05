David Juventus la rivelazione | Previsto un incontro Sarà un testa a testa col Napoli | tutti gli ultimi aggiornamenti

David, l'attaccante canadese e rivelazione del calciomercato, potrebbe essere al centro di un'intensa sfida tra Juventus e Napoli. Le ultime dichiarazioni rivelano le mosse strategiche dei bianconeri, mentre si prevede un incontro cruciale per definire il futuro del giocatore. Scopri tutti gli aggiornamenti e le strategie delle due squadre nel loro tentativo di assicurarsi il talento del Lille, ormai pronto per una nuova avventura.

David Juventus, la rivelazione sul futuro dell’attaccante canadese: tutte le dichiarazioni sulle mosse dei bianconeri. Uno dei nomi caldi per il calciomercato Juve è quello di David, attaccante del Lille che ha salutato recentemente il club francese. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarà un duello con il Napoli per il bomber canadese. PAROLE – «La Juve lo segue da sempre e ci sarà un incontro la prossima settimana. A oggi è una storia tra queste due società: bisogna capire le commissioni per capire ma sono queste le due traiettorie». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, la rivelazione: «Previsto un incontro». Sarà un testa a testa col Napoli: tutti gli ultimi aggiornamenti

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra

Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

