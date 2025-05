David Juve Pedullà analizza il possibile colpo | Previsto un nuovo contatto ecco quando I bianconeri lo seguono da sempre ma questa squadra…

David Juve e Pedullà analizzano un possibile colpo di mercato per la Juventus, che prevede un nuovo contatto con un attaccante canadese. Da sempre nel mirino dei bianconeri, il giocatore potrebbe essere il rinforzo ideale per il futuro dell’attacco. Tuttavia, la concorrenza del Napoli rende la situazione ancora più interessante. Scopriamo tutti i dettagli sulle dichiarazioni e le strategie della Juve in questa trattativa.

David Juve, Pedullà analizza il possibile colpo in entrata dei bianconeri: tutte le dichiarazioni sul futuro del canadese. David è uno dei grandi obiettivi del mercato Juve per l’attacco del futuro. Sarà un duello col Napoli per portare in Italia l’attaccante canadese: l’aggiornamento riportato dal giornalista Alfredo Pedullà. PAROLE – «La Juve lo segue da sempre e ci sarà un incontro la prossima settimana. A oggi è una storia tra queste due società: bisogna capire le commissioni per capire ma sono queste le due traiettorie». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, Pedullà analizza il possibile colpo: «Previsto un nuovo contatto, ecco quando. I bianconeri lo seguono da sempre ma questa squadra…»

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri»

Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità

Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

David annuncia il suo addio al Lille: «Ogni storia ha un inizio e una fine». Sarebbe vicino l’accordo con il Napoli (Pedullà)

Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille con un emozionante video su Instagram, sottolineando che ogni storia ha un inizio e una fine.

