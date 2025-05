David c’è l’apertura al Napoli! Cosa si deciderà la prossima settimana

David C, attaccante canadese, ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli. La decisione definitiva è attesa la prossima settimana, dopo un passo ancora da compiere. La Gazzetta dello Sport conferma l’interesse e alimenta l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Sono giorni di grande fermento in casa Napoli, con l’orizzonte di un potenziale nuovo acquisto che potrebbe rafforzare la squadra. Rimanete sintonizzati, la svolta si avvicina.

L'attaccante canadese avrebbe aperto al trasferimento in maglia azzurra, manca un passaggio ancora decisivo: cosa succederà la prossima settimana A riportare la notizia, la Gazzetta dello Sport, che accende ulteriormente l'eccitazione tra i tifosi del Napoli. Sono giorni incredibili in casa azzurra, dopo la vittoria del quarto scudetto. La città è ancora in festa e si prepara al passaggio del pullman sul lungomare per lunedì alle 15.00. Un appuntamento straordinario per gli oltre 100mila tifosi che riusciranno a salutare la squadra con la coppa. Nel mentre, la società sta lavorando al futuro della rosa.

