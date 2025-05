Daniele Doria da Amici a Verissimo | cosa ha indossato per la prima volta in tv dopo il talent

Daniele Doria, vincitore di Amici, è tornato in tv una settimana dopo la finale, partecipando alla puntata di Verissimo con gli altri finalisti. Per questa occasione speciale, ha scelto un look elegante e curato, segnando il suo primo outfit televisivo dopo il talento. Scopriamo insieme cosa ha indossato e come ha conquistato il pubblico anche fuori dal celebre talent. Continua a leggere per tutti i dettagli!

Daniele Doria è tornato in tv a una settimana dalla vittoria di Amici. Insieme agli altri finalisti del talent, ha partecipato alla puntata domenicale di Verissimo: ecco cosa ha indossato per l'occasione... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Daniele Doria da Amici a Verissimo: cosa ha indossato per la prima volta in tv dopo il talent

