Il 25 maggio 2025, a Correggio, l’associazione ’Nondasola’ ha organizzato un presidio in memoria di Daniela Coman, vittima di rabbia e dolore. Con slogan come “Siamo il grido, altissimo e feroce”, le persone hanno espresso il loro dolore e chiesto giustizia, offrendo una voce alle vittime. L’evento si è svolto in un luogo simbolico vicino alla zona dell’incidente, nel tentativo di mantenere viva la memoria di Daniela e sensibilizzare sulla violenza.

Correggio (Reggio Emilia), 25 maggio 2025 – “Siamo il grido, altissimo e feroce. Urliamo per Daniela che più non ha la voce”. È questo uno degli slogan scanditi ieri sera al presidio che l’associazione ’Nondasola’ ha organizzato a Prato di Correggio, in un piccolo spiazzo verde a pochi metri dall’abitazione in cui una decina di giorni fa è stata rinvenuta Daniela Coman, uccisa dal compagno, Peter Pancaldi. Presenti poco meno di cinquanta persone, quasi tutte donne: in gran parte attiviste dell’ associazione antiviolenza, ma anche cittadini residenti in paese e alcuni consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daniela Coman, rabbia e dolore: “Voce alle vittime”

