d angelo avverte rimaniamo concentrati

Luca D’Angelo è un uomo buono, sincero, schietto, genuino, verace, passionale, di poche parole, un po’ come gli spezzini. Probabilmente è anche per questo, al netto delle sue elevate capacità professionali, che è entrato nel cuore della tifoseria aquilotta. Non stupisce, dunque, l’ammissione da parte del tecnico abruzzese, seppur a bassa voce, delle sensazioni forti che sta provando in questi play-off: "Sono partite che danno grandi emozioni - ha ammesso -, bisogna saperle gestire. Quando si gioca per vincere è bello, sono momenti che uno si deve portare dentro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net