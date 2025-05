Dall’olio alimentare fino agli sfalci Cambia il conferimento dei rifiuti

A Rufina, sono state modificate le modalità di conferimento di alcuni rifiuti, tra cui olio alimentare usato, sfalci e potature. In collaborazione con l’amministrazione comunale, Alia Multiutility ha installato nuovi bidoncini in aree pubbliche dedicate a questi rifiuti, migliorando la raccolta e il riciclo. Le nuove disposizioni mirano a semplificare la gestione dei rifiuti e a favorire pratiche più sostenibili nella comunità.

A Rufina cambiano le modalità di conferimento dei rifiuti. Nello specifico, le modifiche principali riguardano olio alimentare usato, sfalci e potature. In accordo con l'amministrazione comunale, Alia Multiutility ha installato nuovi bidoncini in alcune aree pubbliche per il conferimento delle bottiglie chiuse contenenti olio usato, sostituendo le vecchie cisterne. Questa modifica mira a rendere il servizio più comodo per gli utenti, evitando travasi poco pratici e fuoriuscite di olio. I nuovi bidoncini sono già attivi agli Ecobox nella piazza principale di Pomino, e in piazza Fabiani agli impianti sportivi di Rufina.

