Dall' hub portuale al terminal crociere Rossi lascia l' Autorità Portuale | Il secondo bypass? Si ripagherà da solo

Daniele Rossi, dopo oltre otto anni alla guida dell'autorità portuale di Ravenna, si appresta a lasciare l'incarico. Il progetto più importante è l'hub portuale, che si spera si ripaghi da solo grazie al secondo bypass, destinato a migliorare i collegamenti. Nonostante i cantieri ancora aperti, Rossi è orgoglioso di aver contribuito allo sviluppo del porto e ai futuri ambiti di crescita, tra cui il terminal crociere e altre infrastrutture.

Il progetto che lo rende più orgoglioso? La realizzazione dell'hub portuale, ma sono tanti ancora i cantieri in corso e gli ambiti di sviluppo che il porto di Ravenna dovrà affrontare nei prossimi anni. Dopo oltre otto anni alla guida dell'ente, Daniele Rossi è pronto a lasciare l'incarico di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dall'hub portuale al terminal crociere, Rossi lascia l'Autorità Portuale: "Il secondo bypass? Si ripagherà da solo"

Scopri altri approfondimenti

Tribunale respinge il ricorso di Guacci: nessun Tfr dall’Autorità portuale

Il Tribunale del lavoro di Palmi ha respinto il ricorso di Giuseppe Guacci, ex presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio, esclusa dal ricevere il trattamento di fine rapporto.

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione

A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Paura in aeroporto, il 90enne Padre Michel scompare per ore fra i terminal: rintracciato dagli agenti

Un episodio di panico ha scosso l'aeroporto quando il 90enne padre Michel, in viaggio da Vienna per visitare la sorella, è scomparso per ore fra i terminal.

Le notizie più recenti da fonti esterne

HUB PORTUALE/ Così riparte lo scalo

Lo riporta portoravennanews.com: la realizzazione di una nuova banchina di oltre 1.000 metri nell’area “Penisola Trattaroli” destinata prevalentemente a terminal container, che sarà raggiunta dalla linea ferroviaria; l’adeguamento ...

Morte del portuale Macciò: una simulazione dell’incidente per ricostruire l’investimento al terminal di Pra’

msn.com scrive: Si svolgerà a partire dal ... al terminal Psa di Pra’ la prima parte della consulenza tecnica che dovrà stabilire come sia potuta accadere la tragedia in cui ha perso la vita il portuale ...

Hub Portuale di Ravenna - Intervista a Daniele Rossi Pres. Autorità Portuale