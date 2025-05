Dalla Presidente della Giuria in Prada a Halle Berry e Alba Rohrwacher in Dior tutti i look più belli delle star sul tapis rouge della cerimonia di chiusura di Cannes 78

Durante la cerimonia di chiusura di Cannes 78, le star hanno sfoggiato look spettacolari, dalla presidente della giuria Prada a Halle Berry e Alba Rohrwacher in Dior. La Palma d’Oro della moda va a Juliette Binoche e alle altre star di tutte le età, protagoniste di un red carpet ricco di abiti haute couture, minimalisti, sobri ed eleganti. Un mix di stile e raffinatezza che ha valorizzato la bellezza e il talento sul prestigioso palcoscenico cinematografico.

L a Palma d’Oro della moda del Festival di Cannes 2025 va a Juliette Binoche e alle splendide star – di tutte le età – che hanno sfilato sul red carpet della cerimonia di chiusura. Un pot purri di abiti haute couture, all’insegna del minimalismo e della sobrietà. Conditi da sapienti dosi di eleganza sensuale e volumi fiabeschi. Tulle nude, strass oro e argento: Elle Fanning è la musa eterea di Cannes 2025 X Le tendenze portanti? Spaziano dalle gonne lunghe a colonna fino a quelle a effetto balloon. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla Presidente della Giuria (in Prada) a Halle Berry e Alba Rohrwacher (in Dior), tutti i look più belli delle star sul tapis rouge della cerimonia di chiusura di Cannes 78

Cannes 2025, sul red carpet la presidente Juliette Binoche e tutta la giuria

Il Festival di Cannes 2025 si apre con il suo spettacolare red carpet, guidato dalla presidente della giuria, Juliette Binoche.

Rithy Panh sarà il presidente di giuria a Locarno 2025

Rithy Panh, illustre regista e produttore cambogiano, sarà il presidente di giuria del concorso internazionale al Locarno Film Festival 2025.

Rithy Panh presidente di giuria al Locarno Film Festival 2025

Rithy Panh, celebre cineasta cambogiano, sarà il presidente di giuria al Locarno Film Festival 2025. Famoso per i suoi documentari che esplorano i traumi e la ricostruzione sociale della Cambogia, presiederà il Concorso Internazionale, assegnando il prestigioso Pardo d'Oro al termine della 78/a edizione, in programma dal 6 al 16 agosto 2025.

Alice Rohrwacher a Cannes 2025 conferma Prada: sandali chunky e abito sunny dal drappeggio accennato

Scrive vogue.it: Nuovo carpet, nuovo look. Alice Rohrwacher, sul tappeto rosso del film The Mastermind, si riconferma una perfetta Presidente di giuria firmata Prada ...

Alice Rohrwacher a Cannes 2025, elegantissima in bianco e nero, by Prada, per il red carpet di Vie Privée

Secondo vogue.it: Nuovo carpet, nuovo look. Alice Rohrwacher, sul tappeto rosso del film Vie Privée, si riconferma una perfetta Presidente di giuria con camicia bianca in seta e pantaloni tailored di Prada ...

Cannes 2025: date, giuria, Alba Rohrwacher, Halle Berry

Come scrive informazione.it: (Tgcom24) Nella giuria, presieduta dalla francese Juliette Binoche, ci saranno anche l'attrice e regista americana Halle Berry, prima donna afroamericana a vincere l'Oscar con “Monster's Ball ...