Dal ritratto al selfie! i piccoli sulle orme di Tiepolo

Dal ritratto al selfie: i piccoli sulle orme di Tiepolo. Dopo il successo dedicato a Giovanni da Udine, il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo offre una nuova entusiasmante esperienza per i giovani esploratori. Sabato 31 maggio alle ore 16:00, i bambini potranno vivere un affascinante viaggio nel tempo, scoprendo la trasformazione dell’arte del ritratto fino ai moderni selfie, stimolando la loro creatività e curiosità .

