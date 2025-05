Dal furto del 1983 alla rinascita La Fontana dei Pupazzi torna a risplendere

Dopo il furto del 1983, la storica Fontana dei Pupazzi di Piazza di Siena torna a splendere grazie a un atteso restauro. Durante la presentazione, Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha definito l'intervento un "regalo per tutti noi", evidenziando l'importanza di lasciare in eredità grazia e bellezza per le future generazioni.

Presentato a Piazza di Siena il restauro della Fontana dei Pupazzi. Nepi Molineris, ad di Sport e Salute: "Un regalo per tutti noi e non c’è niente di più bello che lasciare grazia e bellezza in eredità "... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dal furto del 1983 alla rinascita. La Fontana dei Pupazzi torna a risplendere

