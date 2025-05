Dal Casinò Estoril a 007 L’incredibile vita di Popov raccontata da Vecchiarino

Dal casinò Estoril a 007, l’incredibile vita di Popov rivive attraverso le parole di Vecchiarino. Nel 1941, a Estoril, un uomo elegante si mescolò tra spie e reali, coinvolto in giochi di potere e inganni. Tra le sue sfide, un astuto lituano ricco e insospettabile. Una storia avvolta di mistero, intrighi e avventure, che sboccia nelle atmosfere affascinanti e segrete di un’epoca ind

Rivera di Estoril, Portogallo, 1941. Nel Casinò Estoril, punto di ritrovo per spie e reali spodestati, un uomo con un perfetto smoking si fermò a un tavolo dove si giocava a baccarà. Tra i giocatori riconobbe una delle sue bête noire preferite, un lituano dall’aspetto insignificante ma molto ricco, di nome Bloch, che, quando teneva il banco non metteva mai un limite, contrariamente alla consuetudine nel gioco. Bloch, avvolto in una densa nuvola di fumo sprigionata dalle sigarette, annunciò in tono arrogante “ banque ouverte!” e il croupier rispose « les messieurs de-bouts peuvent jouer ». 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal Casinò Estoril a 007. L’incredibile vita di Popov raccontata da Vecchiarino

Argomenti simili trattati di recente

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone"

Vincenzo Italiano esprime la sua gioia per la vittoria della Coppa Italia, dedicandola con emozione alla famiglia di Joe Barone.

Rush scudetto, Conte sa già come si fa: l’incredibile parallelismo con il 2012 che torna attuale

Nel rush finale per lo scudetto, Antonio Conte dimostra di sapere come si fa, richiamando l'incredibile parallelismo con il 2012.

Come scegliere un casinò online con la guida di Zamsino Casino

In un panorama del gioco d'azzardo in continua evoluzione, le nuove regolamentazioni del mercato italiano rendono cruciale la scelta di casinò affidabili.

James Bond - casino in Estoril