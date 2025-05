Dal Brasile a Modena per studiare il modello educativo nelle scuole d' infanzia

Dal Brasile a Modena, un gruppo di esperti del Servizio sociale dell’industria (Sesi) si dedica a studiare il modello educativo delle scuole d'infanzia modenesi. Questa ricerca si propone di analizzare le buone pratiche e i metodi innovativi adottati nella regione, al fine di trarre insegnamenti utili per migliorare l'educazione infantile nel Mato Grosso do Sul, contribuendo così alla formazione e allo sviluppo delle future generazioni.

Il modello educativo modenese e le sue buone pratiche al centro di uno studio condotto da alcuni esperti del Servizio sociale dell'industria (Sesi), struttura specializzata in formazione della Federazione delle Industrie dello Stato di Mato Grosso do Sul (Brasile), che opera nei settori...

