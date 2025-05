Dal Brasile a Modena per studiare il modello educativo nelle scuole d' infanzia

Un gruppo di esperti del Servizio sociale dell’industria (Sesi) del Brasile si è recato a Modena per studiare il modello educativo delle scuole d'infanzia. L'obiettivo è analizzare le buone pratiche adottate nel contesto modenese, con l'intento di trarre spunti e innovazioni da applicare nei servizi educativi dello Stato di Mato Grosso do Sul, contribuendo così a migliorare la qualità dell'istruzione per le giovani generazioni.

Il modello educativo modenese e le sue buone pratiche al centro di uno studio condotto da alcuni esperti del Servizio sociale dell'industria (Sesi), struttura specializzata in formazione della Federazione delle Industrie dello Stato di Mato Grosso do Sul (Brasile), che opera nei settori...

