DADA’ Completa il Viaggio Fiabesco con la Terza Parte di CORE IN FABULA

Dopo aver pubblicato, nelle scorse settimane, i primi due capitoli del suo ambizioso progetto discografico, la visionaria e magnetica cantautrice DADA' pubblica venerdì 23 maggio la terza e ultima parte di "CORE IN FABULA". Il concept album è composto da 16 brani, ai brani già editi si aggiungono "Igor", "Vota la seggia", "Bimba Lolupila", "Avrò una favola" e "Ti giuro che ti voglio tantissimo bene (Jorge)". Un Viaggio Fiabesco tra Realtà e Fantasia, "CORE IN FABULA". Il 23 maggio 2025 segna l'uscita dell'ultimo capitolo di "CORE IN FABULA", il nuovo concept album della cantautrice partenopea DADA'.