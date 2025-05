Da Tudor ai giocatori in prestito l’annuncio improvviso di Giuntoli

In occasione della sfida contro il Venezia, il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha fatto il punto sulla situazione della squadra, toccando temi delicati come i giocatori in prestito e la relazione con il tecnico. Con la Champions League a portata di mano, i bianconeri non possono permettersi distrazioni e devono concentrarsi sul proprio cammino. Un’analisi di quanto sta accadendo in casa Juve.

Punto in casa bianconera tra calciatori e tecnico: parla il Managing Director Football del club Impegnata sul campo del Venezia, la Juventus ha il futuro nelle sue mani: i bianconeri non dipendono da altre squadre per l'eventuale conquista della Champions League. E a pochi minuti dal fischio d'inizio del match, ai microfoni di 'DAZN' ha parlato Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero ha fatto il punto non solo sulla stagione, ma anche del mercato, in particolare della situazione prestiti. "Abbiamo le idee molto chiare, abbiamo cambiato tanto, abbiamo ringiovanito tanto, abbassato i salari, siamo ripartiti, era un'annata complicata e con tantissimi infortuni è diventata ancora più complicata...

Giuntoli a DAZN: «La squadra sarà competitiva con qualche innesto. Tudor? Siamo molto contenti del suo impatto. Ecco il punto sui giocatori in prestito». Poi risponde così alla domanda su Conte

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Venezia, esprimendo ottimismo sulla competitività della squadra e sugli innesti previsti.

Da Tudor ai giocatori in prestito, Giuntoli parla chiaro

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, chiarisce la situazione attuale della squadra, sottolineando il rapporto con il tecnico e i giocatori in prestito.

